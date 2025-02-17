Rusya, eşcinsel evliliğe karşı kamu spotu hazırladı

Rusya'da eşcinsel evliliği yasaklayan anayasa değişikliği için dikkat çeken bir kamu spotu hazırlandı. Kamu spotunda, iki erkeğin bir yurttan evlat edinmesi konu edildi.

"NEREDE BENİM ANNEM?"

Videoda, evlat edinilen küçük çocuk "Nerede benim annem?" diye üzülerek sordu. Karşısında bir erkek daha görünce şaşıran çocuk ne olduğunu anlamadı.

"BÖYLE BİR RUSYA MI SEÇİYORSUN?"

Videonun sonunda ise ilginç ifadeler yer aldı. Kamu spotunda, "Böyle bir Rusya mı seçiyorsun? Ülkenin geleceğine karar ver. Anayasa değişikliğine oy ver." denildi.