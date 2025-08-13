Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alaska'daki Zirvede Yer Alacak

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Fadeyev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD ile Rusya liderlerinin Alaska'da yapacağı görüşmede yer alacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Fadeyev, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi. Fadeyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da 15 Ağustos'ta bir araya geleceğinin altını çizerek, "Bu görüşmenin, iki liderin Ukrayna krizinden uluslararası barış ve istikrarın sağlanması açısından büyük önem teşkil eden işlevsel ikili diyaloğun kurulmasına yönelik engellere kadar biriken sorunlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Alaska'daki zirvede Rus heyetinin hedeflerinin, ulusal çıkarlar doğrultusunda olacağını belirten Fadeyev, zirveye katılacak heyetin içinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da yer alacağını aktardı.

Fadeyev, Ukrayna'nın zirve öncesi Rus topraklarına insansız hava aracı (İHA) saldırılarını yoğunlaştırdığını dile getirerek, "Son bir haftada İHA saldırıları sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 105 kişi ise yaralandı" dedi.