Rusya'dan Ukrayna'ya yardım eden ABD'ye tehdit: Uzun menzilli füzeler sağlarsanız, kırmızı çizgiyi geçersiniz

ABD'nin Ukrayna'ya 80 kilometre menzilli HIMARS çoklu fırlatma roket sistemi için mühimmat sağlaması Rusya'yı harekete geçirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak." dedi.

Aylardır devam eden Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle birçok ülke Rusya'ya cephe almıştı. Bu ülkelerden biri de ABD olmuştu.

SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ DESTEK OLUYORLAR

Ukrayna'ya her fırsatta destek verdiklerini belirten ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya ise yaptırımlar uygulama kararı aldı. Ukrayna'ya ise her türlü maddi destek sağlandı, birçok silah yardımı da savaşın yaşandığı topraklara gönderildi. ABD, son olarak Ukrayna'ya 80 kilometre menzilli HIMARS çoklu fırlatma roket sistemi için mühimmat sağladı.

"KIRMIZI ÇİZGİYİ GEÇECEK"

Savaş son hızıyla devam ederken Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'ya silah yardımını sürdüren ABD'ye kırmızı çizgiyi geçecek uyarısında bulundu. Sözcü, "Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak. Dahası, bu bizi Rusya ve NATO ülkeleri arasındaki doğrudan askeri çatışmanın tehlikeli çizgisine yaklaştırıyor. Bir kez daha vurgulamak istiyoruz: Kiev rejimine silah sağlayan ABD ve müttefikleri, fiilen onun savaş suçlarına ortak oluyor." dedi.