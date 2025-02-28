Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti

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Rusya'dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi

Rusya'dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi
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ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında çıkan kavgaya ilişkin Rusya cephesinden ilk açıklama geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev açıklamasında, "Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy'yi arasında çıkan kavgaya ilişkin Rusya'dan yapılan ilk açıklamada, "Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu.

TRUMP VE ZELENSKİY ARASINDA SERT KAVGA

Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki gösterdi.

Tartışma sonrası ortak basın toplantısı iptal edilirken; Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk etti.

RUSYA'DAN İLK YORUM

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasında yaşanan tartışmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Trump'ın Zelenski'ye yönelik "Üçüncü dünya savaşıyla kumar oynuyorsunuz" sözlerine atıf yapan Medvedev, X hesabındaki paylaşımında "Küstah domuz sonunda Oval Ofis'te uygun bir tokat yedi. Trump haklı, Kiev rejimi üçüncü dünya savaşıyla kumar oynuyor" ifadelerini kullandı.

Medvedev, Telegram kanalında ise "Oval Ofis'te acımasız bir azarlama. Trump kokain palyaçosunun yüzüne ilk kez gerçeği söyledi: Kiev rejimi üçüncü dünya savaşıyla oynuyor. Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi. Bu yararlı ancak yeterli değil. Nazi makinesine askeri yardımı durdurmamız gerekiyor" dedi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

rusya şu durumu fırsata çevirebilir. akılını kullanırsa.

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Haber Yorumlarıalperen84:

işte gücün yoksa adamla böyle top gibi oynarlar ona göre akıllı ve birlik olmalıyız çok çalışmalı ve teknolojik silah sistemlerini üretmeliz

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Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Rusya’nın soykırımcı ve zorba bir devlet olduğu gerçeği değişmiyor.

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