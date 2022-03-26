Biden'ın Putin'le ilgili sözlerine Rusya'dan peş peşe yanıt: Tedavi olsa iyi olur

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaşı Avrupalı liderlerle görüşmek üzere gerçekleştirdiği Avrupa ziyareti sırasında Polonya'nın başkenti Varşova'da önemli açıklamalarda bulundu.

"BİDEN DEĞİL RUSLAR KARAR VERİR"

Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için, "Bu adam iktidarda kalmamalı" açıklamasının ardından Kremlin'den cevap geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu kararın Ruslar tarafından verilebileceğini belirterek, "Bu karar Biden'ın değil. Rusya Devlet Başkanı'nı, Ruslar seçiyor. Bu tür kişisel hakaretler, ABD ile ikili ilişkilerimizi daraltıyor" ifadelerini kullandı.

"YUGOSLAVYA'NIN BOMBALANMASINI İSTEMİŞTİ"

Peskov, Biden'ın kullandığı ifadelere karşı Yugoslavya'yı hatırlatarak, "Sonuçta bu adam bir zamanlar televizyonlarda konuşurken Yugoslavya'nın bombalanmasını isteyen bir adam. Yani Yugoslavya'yı bombalanmasını ve oradaki insanların öldürülmesini istedi. Dolayısıyla onun ağzından bu sözleri duymak çok garip" dedi.

"TEDAVİ OLSA İYİ OLUR"

Öte yandan Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, yaptığı yazılı açıklamada, sadece hasta veya zayıf bir insanın Biden gibi davranabileceğini söyledi. Biden'ın tavrı hakkında psikologların inceleme yapması gerektiğini ifade eden Volodin, "ABD vatandaşları başkanlarından utanç duymalı. Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur. O mutsuz bir adam." yorumunu yaptı.

NATO toplantısı için Avrupa'ya giden Biden, burada sürdürdüğü temasları sırasında bugün Putin için "kasap" ifadesini kullanmıştı.