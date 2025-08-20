Rusya'dan NATO'ya Kesin Hayır

Rusya'dan NATO'ya Kesin Hayır
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO askerlerinin Ukrayna'da barış gücü olarak bulundurulmasına karşı olduklarını ve böyle bir güvenlik garantisini kabul etmeyeceklerini açıkladı.

RUSYA Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'da barış gücü olarak NATO askerlerini ve bu tür bir güvenlik garantisini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme fikrinden vazgeçmediğini kaydetti. Buna karşı olduklarını açıkça söylediklerini vurgulayan Medvedev, "Barış gücü olarak NATO birliklerine hayır. Rusya böyle bir güvenlik garantisini kabul etmeyecektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
