Haberler

Rusya'dan Kiev'e balistik füze saldırısı: 9 ölü, 30'dan fazla yaralı

Rusya'dan Kiev'e balistik füze saldırısı: 9 ölü, 30'dan fazla yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'e Rus ordusu tarafından düzenlenen balistik füze saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 30'u aşkın kişi yaralandı.

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'e Rus ordusu tarafından düzenlenen balistik füze saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 30'u aşkın kişi yaralandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sanal medya hesabından Rusya'nın kente yönelik gerçekleştirdiği balistik füze saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Kliçko, kentin 5 farklı ilçesini hedef alan saldırılar ve düşen füze enkazları nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ü çocuk olmak üzere 30'dan fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Arama kurtarma ekiplerinin enkaz alanlarındaki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kliçko, yaralılardan 17'sinin hastanelerde tedavi altına alındığını, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiğini aktardı. Saldırılarda başkentteki bir çok konut ve ticari binanın yanı sıra bir tıbbi nakliye merkezinin de ağır hasar gördüğü, tesisteki çok sayıda ambulans ve sağlık aracının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor

Günlerdir konuşulan iddia bugün gerçeğe dönüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı

Erdoğan'a suikast girişiminin firarisi yakalandı! Bakın hangi ildeymiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor

"En sona bırakacağız" demişti! Tarihi operasyon için dünya alarmda
Türkiye'de bir ilk! Tır dorsesini mobil bal fabrikasına çevirdi

Türkiye'de bir ilk! Gören dönüp bir daha bakıyor
Bu nasıl bir teklif? Gönderilen mesaj fitness eğitmenini şoke etti

Bu nasıl bir teklif? Gönderilen mesaj fitness eğitmenini şoke etti
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı

Dev zincir market en büyük rakiplerinden birine satıldı

Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti

Kızın ailesi saldırdı, polis eşliğinde nikah kıydılar
Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı

Cem Küçük aylık gelirini açıkladı! Açlık sınırının bir tık üstü