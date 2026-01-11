Haberler

Rusya: Ukrayna'da Avrupa ve NATO birliklerinin konuşlandırılmasına izin vermeyeceğiz

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'da Avrupa ve NATO askeri birliklerinin konuşlanmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Medvedev, Avrupa'nın savaş istemekle suçladı.

RUSYA Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'da Avrupa ve NATO askeri birliklerinin konuşlandırılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerine eleştiride bulundu. Medvedev, Rus ordusunun 'Oreşnik' orta menzilli balistik füze sistemleriyle Ukrayna'daki hedeflere yönelik önceki gün düzenlediği saldırının yer aldığı görüntüyü paylaşarak, "Avrupa'yı yöneten aptallar Avrupa'da savaş istiyorlar. Bin kere söylendi. Rusya, Ukrayna'da hiçbir Avrupa veya NATO birliğine izin vermeyecek. O zaman gerçekle yüzleşelim. İşte alacağınız şey" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
