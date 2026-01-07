Haberler

Rusya: ABD'nin Rusya tescilli tankere el koyması BM hukukuna aykırı

Rusya: ABD'nin Rusya tescilli tankere el koyması BM hukukuna aykırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, ABD'nin Rusya tescilli petrol tankerine uluslararası sularda el koymasının, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu duyurdu. Bakanlık, geminin yasal izinle seferde olduğunu vurguladı.

RUSYA Ulaştırma Bakanlığı, ABD'nin Rusya tescilli petrol tankerine uluslararası sularda el koymasının Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu bildirdi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Avrupa Komutanlığı'nın Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli ve adını 'Marinera' olarak değiştiren 'Bella 1' petrol tankerine el koymasına tepki gösterildi. Geminin, 24 Aralık 2025'te Rus mevzuatı ve uluslararası hukuka uygun şekilde Rus bayrağı altında seyir için geçici izin aldığına vurgulanan açıklamada, "Bugün, Moskova saatiyle yaklaşık 15.00'te, herhangi bir devletin kara suları dışında, açık denizde, gemiye ABD deniz kuvvetleri çıktı ve gemi ile iletişim kesildi" denildi.

1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümlerine atıfta bulunulan açıklamada, "Buna göre, açık denizde serbest seyrüsefer kuralları geçerlidir ve hiçbir devlet, başka devletlerin yargı yetkisi altında uygun şekilde kayıtlı gemilere karşı güç kullanma hakkına sahip değildir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı

Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı
Galatasaray'dan transferde Bernardo Silva sürprizi

Transferde aşama kaydedildi! Süper Lig devinden büyük sürpriz
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı

Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı
'Gelmiş geçmiş en iyisi' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman

"Tarihin en iyisi" demişti! G.Saraylı yıldız için söylemlerine pişman
Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı

Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı