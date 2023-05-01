Üye Girişi
Haberi Paylaş
Rusya'da yük treni raydan çıktı

Rusya'da yük treni raydan çıktı

Dünya Haberleri

Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki Bryansk kentinde patlama sonucu yük treni raydan çıktı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki Bryansk kentinde patlama sonucu yük treni raydan çıktı.

Bryansk Valisi Alexnader Bogomaz, olaya ilişkin resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bryansk-Unecha demiryolu hattının 136'ncı kilometresinde bir patlayıcı cihaz infilak etti ve yük treni lokomotifinin raydan çıkmasına neden oldu. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Operasyonel hizmetler şu anda olay yerinde çalışmaktadır. Yolun bu bölümü trafiğe kapatılmıştı" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Bryansk Ukrayna Rusya Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title