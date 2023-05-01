Rusya'da yük treni raydan çıktı

Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki Bryansk kentinde patlama sonucu yük treni raydan çıktı.

Bryansk Valisi Alexnader Bogomaz, olaya ilişkin resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bryansk-Unecha demiryolu hattının 136'ncı kilometresinde bir patlayıcı cihaz infilak etti ve yük treni lokomotifinin raydan çıkmasına neden oldu. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Operasyonel hizmetler şu anda olay yerinde çalışmaktadır. Yolun bu bölümü trafiğe kapatılmıştı" dedi.