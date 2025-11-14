Rusya'da 'Su-30' Savaş Uçağı Düştü
Rusya'nın Karelya bölgesinde planlı uçuş yapan 'Su-30' tipi savaş uçağı düştü. Olayda mürettebat hayatını kaybetti, inceleme başlatıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karelya bölgesinde 'Su-30' tipi savaş uçağı, planlı uçuş sırasında ıssız bir yere düştü. Mürettebat hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.
Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı kaydedilen açıklamada, mürettebatın sayısı paylaşılmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya