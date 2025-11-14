Haberler

Rusya'da 'Su-30' Savaş Uçağı Düştü

Rusya'da 'Su-30' Savaş Uçağı Düştü
Güncelleme:
Rusya'nın Karelya bölgesinde planlı uçuş yapan 'Su-30' tipi savaş uçağı düştü. Olayda mürettebat hayatını kaybetti, inceleme başlatıldı.

RUSYA'nın Karelya bölgesinde planlı uçuş yapan 'Su-30' tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karelya bölgesinde 'Su-30' tipi savaş uçağı, planlı uçuş sırasında ıssız bir yere düştü. Mürettebat hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı kaydedilen açıklamada, mürettebatın sayısı paylaşılmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
