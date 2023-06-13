Rusya'da sel nedeniyle 7 bin kişi tahliye edildi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Kakhovka barajının yıkılmasının ardından selin meydana geldiği Herson bölgesinden 7 bin 78 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, Herson bölgesinde 1000 kişilik arama kurtarma ekibinin görev yaptığı, 410'u çocuk olmak üzere 7 bin 78 kişinin bölgeden tahliye edildiği aktarıldı. Açıklamada, '16 geçici barınma merkezinde 1.659 kişi kalmaktadır. EMERCOM personelleri, 80 tondan fazla gıda ve 50 ton şişelenmiş su teslim etti. 1000'den fazla konuttaki su boşaltıldı. Kurtarma ekipleri günün her saati su pompalıyor. Çevre, sıhhi ve epidemiyolojik tehlikelere karşı sürekli olarak izlenmektedir' denildi.