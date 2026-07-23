Haberler

Rus savaş uçağı Moskova'da eğitim uçuşunda düştü

Rus savaş uçağı Moskova'da eğitim uçuşunda düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesinde bir savaş uçağının eğitim sırasında düştüğünü açıkladı. Pilotun fırlatma sistemiyle kurtulduğu, uçağın ıssız bir alana düştüğü ve kazaya teknik arızanın neden olduğu bildirildi.

RUSYA'nın Moskova bölgesinde bir savaş uçağının eğitim sırasında düştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğü belirtildi. Açıklamada, "Pilot, fırlatma sistemini kullanarak kurtuldu. Uçak ıssız bir yere düştü. Kazaya teknik arıza neden oldu" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
Ardahan'ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı

Taytlı vali gitti, takım elbiseli vali geldi
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor

Görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
Fenerbahçe'den ayrılan Jantunen'in yeni adresi Real Madrid

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Real Madrid'e transfer oldu
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek

ATM'lerde bir dönemin sonu