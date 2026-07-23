Rus savaş uçağı Moskova'da eğitim uçuşunda düştü
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesinde bir savaş uçağının eğitim sırasında düştüğünü açıkladı. Pilotun fırlatma sistemiyle kurtulduğu, uçağın ıssız bir alana düştüğü ve kazaya teknik arızanın neden olduğu bildirildi.
RUSYA'nın Moskova bölgesinde bir savaş uçağının eğitim sırasında düştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğü belirtildi. Açıklamada, "Pilot, fırlatma sistemini kullanarak kurtuldu. Uçak ıssız bir yere düştü. Kazaya teknik arıza neden oldu" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı