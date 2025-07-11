Rusya'da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı

Rusya'da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı
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Rusya'da görevinden ayrıldıktan sonra ölü bulunan eski Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt'un ölmeden önce verdiği son mesaj ortaya çıktı. Starovoyt'un "Ülke için faydalı bir işle meşgul oldum. Çok yaşayın" mesajını eski çalışma arkadaşlarıyla paylaştığı öğrenildi.

Rusya'da görevinden ayrıldıktan sonra ölü bulunan eski Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt'un ölmeden önce "Ülke için faydalı bir işle meşgul oldum. Çok yaşayın" mesajını eski çalışma arkadaşlarıyla paylaştığı öğrenildi.

Rusya'da 7 Temmuz'da görevinden ayrılan eski Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt'un, intihar etmeden önce çalışma arkadaşlarına veda niteliğinde bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Kommersant gazetesinin aktardığına göre Starovoyt, istifasını duyurduktan sonra bakanlık çalışanlarının bulunduğu ortak mesajlaşma grubuna kısa bir not bıraktı. Eski bakan mesajında, "Ülke için faydalı bir işle meşgul oldum. Çok yaşayın" ifadelerini kullandı.

GÖREVİ BIRAKTIĞI GÜN BAKANLIĞA GİTMİŞ

Starovoyt'un görevden ayrıldığı gün bakanlık binasına gittiği, burada yardımcılarıyla olağan bir toplantı yaptığı belirtildi. Kararnamenin açıklanmasının ardından yakın bir yardımcısıyla özel olarak görüşen Starovoyt'un, "gelecek için hala umut olduğu" yönünde teselli edilmeye çalışıldığı da ifade edildi.

Ancak aynı günün ilerleyen saatlerinde eski bakan, Moskova yakınlarındaki aracının içinde ölü bulundu. Eski bakanın intihar ettiği düşünülüyor.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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