Rusya'da Okulda Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Rusya'nın Anapa şehrinde bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda, güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.
RUSYA'nın Anapa şehrinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rusya'nın Anapa şehrinin bağlı olduğu Krasnodar Krayı Valisi Veniamin Kondratyev, kentteki bir okulda silahlı saldırı meydana geldiğini belirtti. Kondratyev, saldırıda okulun güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise saldırganın gözaltına alındığı, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya