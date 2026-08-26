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Rusya'da Lojistik Tesise İHA Saldırısı

Rusya'da Lojistik Tesise İHA Saldırısı
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RUSYA'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik tesisine insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi.

RUSYA'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik tesisine insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi.

Tambov Bölge Valisi Yevgeniy Pervışov, bölgeye insansız hava aracı (İHA) saldırısı yapıldığını duyurdu. Kotovsk şehrindeki Wildberries'e ait lojistik merkezinde yangın çıktığını belirten Pervışov, bir çalışanın yaralandığını bildirdi. Pervışov, yangının 100 bin metrekarelik alana yayıldığını vurgulayarak, bölgedeki bir evin de yandığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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