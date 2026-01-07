Rusya'da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü
Rusya'da bir kayak merkezinde alçak uçuş yapan helikopter, kablolara dolanması sonucu düştü. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Helikopterin yere çakıldığı anlarda pistte kayak yapanların hiç bir şey olmamış gibi kaymaya devam etmesi ise dikkat çekti.
- Rusya'da bir kayak merkezinde helikopter kablolara takılarak çakıldı.
- Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
- Kazanın yaşandığı bölge ve can kaybı sayısına ilişkin resmi teyit henüz gelmedi.
Rusya'da bir kayak merkezinde alçak uçuş yapan helikopterin kablolara takılarak çakıldığı iddia edildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde 2 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülüyor.
Rusya'da bir kayak merkezinde meydana geldiği belirtilen helikopter kazasına ait görüntüler sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı. Videoda, bir helikopterin kazası saniye saniye kaydedildi.
KABLOLARA TAKILDI, YERE ÇAKILDI
Paylaşılan görüntülerde, karla kaplı alanda alçak uçuş gerçekleştiren helikopterin, kayak merkezine ait tellerle temas ettiği görülüyor. Temasın ardından dengesini kaybeden hava aracı hızla yere çakıldı.
Kazanın yaşandığı o anlarda pistte olanların hiç bir şey olmamış gibi kaymaya devam etmesi isedikkat çekti.
2 KİŞİ ÖLDÜ
İlk belirlemelere ve yerel kaynakların iddialarına göre, helikopterin içerisinde bulunan 2 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Ancak kazanın yaşandığı spesifik bölge ve can kaybı sayısına ilişkin henüz resmi bir teyit gelmedi.