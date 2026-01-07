Haberler

Rusya'da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü

Rusya'da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü Haber Videosunu İzle
Rusya'da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'da bir kayak merkezinde alçak uçuş yapan helikopter, kablolara dolanması sonucu düştü. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Helikopterin yere çakıldığı anlarda pistte kayak yapanların hiç bir şey olmamış gibi kaymaya devam etmesi ise dikkat çekti.

  • Rusya'da bir kayak merkezinde helikopter kablolara takılarak çakıldı.
  • Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
  • Kazanın yaşandığı bölge ve can kaybı sayısına ilişkin resmi teyit henüz gelmedi.

Rusya'da bir kayak merkezinde alçak uçuş yapan helikopterin kablolara takılarak çakıldığı iddia edildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde 2 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülüyor.

Rusya'da bir kayak merkezinde meydana geldiği belirtilen helikopter kazasına ait görüntüler sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı. Videoda, bir helikopterin kazası saniye saniye kaydedildi.

Rusya'da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü

KABLOLARA TAKILDI, YERE ÇAKILDI

Paylaşılan görüntülerde, karla kaplı alanda alçak uçuş gerçekleştiren helikopterin, kayak merkezine ait tellerle temas ettiği görülüyor. Temasın ardından dengesini kaybeden hava aracı hızla yere çakıldı.

Kazanın yaşandığı o anlarda pistte olanların hiç bir şey olmamış gibi kaymaya devam etmesi isedikkat çekti.

2 KİŞİ ÖLDÜ

İlk belirlemelere ve yerel kaynakların iddialarına göre, helikopterin içerisinde bulunan 2 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Ancak kazanın yaşandığı spesifik bölge ve can kaybı sayısına ilişkin henüz resmi bir teyit gelmedi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
'Skriniar abartıldığı kadar iyi değil' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı

"Skriniar abartıldığı kadar iyi değil" dedi, beğendiği 3 stoperi saydı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Trabzonspor transferi bitirdi: Chibuike Nwaiwu İstanbul'da

Süper Lig devi için İstanbul'da