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Rusya'da hapishane rehine krizi: Dört mahkum öldürüldü, dört personel hayatını kaybetti

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Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSİN), Volgograd bölgesindeki bir cezaevinde yaşanan rehine krizi sonucunda dört mahkumun öldürüldüğünü, dört cezaevi personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSİN), dün Volgograd bölgesindeki bir cezaevinde hapishane personeli ve tutukluları rehin alan dört mahkumun düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü, dört cezaevi personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

FSİN'den yapılan açıklamada, "Dört suçlu, Volgograd bölgesindeki Rusya Federal Cezaevi Servisi'nin 19 numaralı ceza kolonisinde sekiz koloni çalışanını ve dört hükümlüyü rehin aldı. Suçlular dört çalışanı bıçakladı, bunlardan üçü öldü. Direnen diğer dört kişi hastaneye kaldırılmış, bunlardan biri hastanede ölmüştür. Rehineleri kurtarmak için düzenlenen özel bir operasyon sırasında, Rusya Federal Cezaevi Servisi Volgograd Bölge Departmanı ve Rosgvardiya çalışanları dört suçluyu da tasfiye etti. Haydutların suç faaliyetleri sonucunda dört hükümlü yaralandı. Rehinelerin kurtarılması operasyonuna katılan çalışanlar arasında can kaybı yaşanmadı. Federal Cezaların İnfazı Servisi yönetimi ve personeli, resmi görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden çalışanların ailelerine ve arkadaşlarına derin taziyelerini sunar. Rusya Federal Ceza İnfaz Kurumu, Volgograd bölgesindeki Rusya Federal Ceza İnfaz Kurumu IK-19'da meydana gelen rehin alma eylemi sırasında mağdur olan çalışanların ailelerine gerekli tüm yardımı sağlayacaktır" denildi.

Operasyonla mahkumlar tarafından rehin alınan çalışanları ve diğer tutukluları kurtaran Rusya Ulusal Muhfazılar'ından yapılan açıklamada, "Volgograd Bölgesi'ndeki Rosgvardia özel kuvvetlerine bağlı keskin nişancılar, koloni çalışanlarını rehin alan dört mahkumu dört isabetli atışla etkisiz hale getirdi, rehineler serbest bırakıldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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