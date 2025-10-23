Haberler

Rusya'da fabrika patlaması: 10 ölü, 5 yaralı

Rusya'da fabrika patlaması: 10 ölü, 5 yaralı
Rusya'nın Kopeysk şehrindeki bir plastik fabrikasında meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Vali, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Rusya'nın Kopeysk şehrinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya'nın Çelyabinsk Bölge Valisi Aleksey Teksler, Kopeysk şehrindeki plastik ürünlerin üretildiği bir fabrikada patlama meydana geldiğini ve patlama sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.

"BU BİR İHA SALDIRISI DEĞİLDİR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Teksler, "Fabrikada yangın söndürüldü. 10 kişinin öldüğü doğrulandı ve arama çalışmaları devam ediyor. 5 kişi hastaneye kaldırıldı, durumları stabil ancak ağır" ifadelerini kullandı.. Kopeysk'te olağanüstü hal ilan edildiğini aktaran Teksler, "Soruşturma devam ediyor, trajedinin tüm koşulları tespit edilecek. Bir kez daha vurgulamak isterim ki, bu bir İHA saldırısı değildir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
