Rusya'da bir evde gaz patlaması! O anlar saniye saniye kamerada

Rusya'nın müstakil bir evde meydana gelen gaz patlaması sonucu bina tamamen yıkıldı. Patlama anı kameralara saniye saniye yansırken, yetkililer patlamada yaralanan genç bir kadının tedavi altına alındığını bildirdi.

  • Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Dragunskoye köyünde bir müstakil evde gaz patlaması meydana geldi.
  • Patlamanın ardından bina tamamen çöktü ve bir genç kadın yaralandı.
  • Bölge savcısının talimatıyla patlamanın nedenini araştırmak için inceleme başlatıldı.

Rusya'nın Belgorod bölgesine bağlı Dragunskoye köyünde bir müstakil evde gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından bina tamamen çökerken, olay çevrede paniğe neden oldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre patlamanın detayları henüz netlik kazanmazken, olayın ardından bölge savcısının talimatıyla inceleme başlatıldı. Güvenlik ekipleri, patlamanın çıkış nedenini ve olası ihmal iddialarını araştırıyor.

GENÇ BİR KADIN YARALANDI

Patlamada yaralanan genç bir kadın hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Dünya
title