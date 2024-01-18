Rusya'da askere yeni alınan asker adayları, komutanları tarafından cinsel ilişkiye zorlandı

Ukrayna'da görev yapan Rusya'nın 104. Hava İndirme Tugayı'nda görev yapan bazı askerilerin komutanları tarafından zorla elbiselerinin çıkarıldığı ve cinsel ilişkiye girmeye zorlandığı anlara ait videolar internete sızdı.

Askerlerin üstleri tarafından kötü muameleye maruz kaldığı dalga geçildiği, videoda, bir grup amirin soyunmaları emri verdikleri, askerlere cinsel ilişkiye girmeleri için emir verildiği görülüyor.

Ukraynalı yorumcu Igor Sushko'ya göre, askerler "bir çukura atıldı ve birbirleriyle ilişkiye girmeleri emredildi."

Sushko şunları ekledi: "Bu, faşistlerin kendi askerlerine yaptığı şey."

Rusya ordusu, askerden kaçtıktan sonra askere tekrar alınan kişilere kötü davranması ile ilgili olarak sürekli gündeme geliyor.

Daha önce, Rus ordusundaki askerler, savaşmaktan kaçındıkları için yiyecek veya su olmadan mevzilere atıldıkları iddia etti.

2023 Nisan'ında Layout adlı Telegram kanalında paylaşılan bir videoda, Flarit Baitemirov adlı bir askerin bir "Zindan" olarak bilinen üç metre derinliğindeki bir çukura atıldığı görülüyor.

Sızan bir videoda 99. Alay'dan Pavel Gorelov adlı bir asker, kendisi ve meslektaşlarının nasıl kötü muamele gördüğünü ve bazılarının yüzlerinde yaraların olduğunu açıkladı.

Rus ordusu video hakkında henüz bir yorum yapmadı.