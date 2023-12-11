Rusya'da gizemli radyoaktif kargo taşıyan UTAir Boeing-737 tipi uçak, havada arızalanınca acil iniş yapmak zorunda kaldı. 109 yolcu uçaktayken, potansiyel olarak ölümcül kargo Hantı-Mansiysk'e gitmek üzereydi. Kremlin'in özel izniyle taşınan radyoaktif malzeme, iniş sırasında zarar görmedi.

Rusya'da 19 kg radyoaktif kargo taşıyan yolcu uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı

Gizemli 'radyoaktif kargo' taşıyan Rus uçağı, 109 yolcuylaacil iniş yapmak zorunda kaldı

Uçak, 1980'lerde bir zamanlar gizli nükleer testler için kullanılan bir Rusya bölgesine uçuyordu.

Gizemli bir "radyoaktif kargo" taşıyan UÇAK, Rusya'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

UTAir Boeing-737, kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra 109 yolcuyla doluyken kanatlarında meydana gelen arıza sonrası acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Arıza sonrası pilotlar, uçağı Moskova'daki Vnukovo havaalanına geri indirdi.

Ancak yolcuların haberi olmadan uçakta yaklaşık 19 kg radyoaktif madde de bulunuyordu.

Potansiyel olarak ölümcül olan kargoyu Batı Sibirya'daki Hantı-Mansiysk'e gönderiyordu.

Rus medyası, uçağın plansız ve ani inişinde "tehlikeli kargonun" hasar görmediğini bildirdi.

Radyoaktif malzemenin uçakta taşınması için Kremlin tarafından özel izin verilmişti.