Rusya, Çinli Ziyaretçilere Vize Uygulamasını Kaldırdı
Rusya, Çin vatandaşlarının ülkeye 30 güne kadar vizesiz seyahat edebilmelerini sağlayan bir kararnameyi imzaladı. Uygulama, 14 Eylül 2026'ya kadar geçerli olacak.
RUSYA'nın, Çin vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırma kararı aldığı bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli ziyaretçilerden vize talep edilmemesini öngören kararnameyi imzaladı. Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı. Buna göre, Çin vatandaşları Rusya'ya 30 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek ve bu uygulama 14 Eylül 2026'ya kadar geçerli kalacak.
Çin de bu yıl Rus vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya