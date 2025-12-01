Rusya, Çinli Ziyaretçilere Vize Uygulamasını Kaldırdı

RUSYA'nın, Çin vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırma kararı aldığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli ziyaretçilerden vize talep edilmemesini öngören kararnameyi imzaladı. Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı. Buna göre, Çin vatandaşları Rusya'ya 30 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek ve bu uygulama 14 Eylül 2026'ya kadar geçerli kalacak.

Çin de bu yıl Rus vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdı.