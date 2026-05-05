Rusya, Ukrayna'ya ait 289 İnsansız Hava Aracını Etkisiz Hale Getirdi

RUSYA Savunma Bakanlığı, Moskova dahil birçok bölgede Ukrayna'ya ait 289 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına yönelik kapsamlı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamaya göre, gece boyunca toplam 289 İHA hava savunma sistemleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Düşürülen İHA'ların başta Moskova olmak üzere farklı bölgeler ile Azak Denizi üzerinde tespit edilerek imha edildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı