Rusya: Hava savunma güçleri 13 saatte 339 Ukrayna İHA'sını imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin 13 saat içinde Ukrayna'ya ait 339 insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı.
RUSYA Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin 13 saat içinde Ukrayna'ya ait 339 insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiği belirtilerek, "Hava savunma güçleri, Moskova saatiyle 07.00-20.00 arasında Ukrayna'ya ait 339 uçak tipi İHA'yı imha etti" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı