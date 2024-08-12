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Ruslar Zaporijya Nükleer Santrali'nde Yangın Çıkardı

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Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusların Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıkardığını duyurdu. Radyasyon seviyeleri şu anda normal olsa da, Rus teröristlerin kontrolü ele geçirdiği sürece durum normal değildir ve olamaz. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) da santralde hasar tespiti yapmak üzere erişim talebinde bulundu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusların Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıkardığını duyurdu. Servisten yapılan açıklamada, "Radyasyon seviyeleri şu anda normal. Ancak Rus teröristler nükleer santralin kontrolünü ellerinde tuttukları sürece durum normal değildir ve olamaz" denildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Nikopol'den Rus işgalcilerin Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'nde yangın çıkardığını bildiriyoruz. Radyasyon seviyeleri şu anda normal. Ancak Rus teröristler nükleer santralin kontrolünü ellerinde tuttukları sürece durum normal değildir ve olamaz. Rusya, Zaporijya Nükleer Santralini ele geçirdiği ilk günden bu yana bu santrali sadece Ukrayna'ya, tüm Avrupa'ya ve dünyaya şantaj yapmak için kullanmaktadır" denildi.

Servisten yapılan açıklamada, 12 Ağustos 00.00 itibarıyla bölgedeki radyasyon durumunda herhangi bir değişiklik tespit edilmediği, radyasyon durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

UAEA: ERİŞİM TALEP EDİYORUZ

Birlemiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA), santralde hasar tespiti yapmak üzere erişim talebinde bulundu. Yapılan açıklamada, "UAEA ekibi bugün insansız hava aracının Zaporijya Nükleer Santrali'nin iki soğutma kulesinden birine çarptığını bildirdiği sırada bir patlama sesi duyduğunu rapor etti. UAEA Zaporijya Destek ve Yardım Misyonu (ISAMZ), bu olayın kapsamını ve olası nedenini tespit etmek amacıyla, hasarı değerlendirmek üzere soğutma kulesine derhal erişim talep etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Zaporijya Ukrayna Uluslararası Güvenlik Enerji Dünya Güncel Haberler

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