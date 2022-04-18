Rus üst düzey general Ivan Grishin'in Ukrayna'da öldürüldüğü iddia edildi - Haberler

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Rus üst düzey general Ivan Grishin'in Ukrayna'da öldürüldüğü iddia edildi

Haberler.com - Dünya
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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta Ukrayna cephesinden dikkat çeken bir iddia geldi. Ukrayna tarafı, Rus üst düzey general Ivan Grishin'in öldürüldüğünü duyurdu.

Dünyanın merakla takip ettiği Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yeni gelişmeler yaşanıyor. İki ülke de savunduğu maddelerden taviz vermezken, Ukrayna tarafından çok ciddi bir iddia geldi.

"RUS GENERALİ ÖLDÜRDÜK"

Ukrayna askeri birlikleri tarafından ortaya atılan iddiaya göre Ukrayna'da savaşan Rus üst düzey general Ivan Grishin, Smolensk kentinde çıkan çatışmalar sonucunda etkisiz hale getirildi.

UÇAKSAVAR TUGAY KOMUTANLIĞI'NIN BAŞINDAYDI

General Ivan Grishin, Ukrayna'ya giren 49. Uçaksavar Tugay Komutanlığı'nın başında yer alıyordu. Diğer yandan Ukrayna tarafı, birçok Rus askeri ve generali rahatlıkla öldürdükleri için Smolensk şehrine avcılığı çağrıştıran "Safari" ismini taktı.

Rus üst düzey general Ivan Grishin'in Ukrayna'da öldürüldüğü iddia edildi

Rus üst düzey general Ivan Grishin'in Ukrayna'da öldürüldüğü iddia edildi

Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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