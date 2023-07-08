Üye Girişi
Haberler
Rus Turist Tayland'da Tapınağın Üzerinden Atlayarak Hayatını Kaybetti

Rus Turist Tayland'da Tapınağın Üzerinden Atlayarak Hayatını Kaybetti

Dünya Haberleri

Tayland'ın Phuket Adası'nda bir Rus turist, Chalong Tapınağı'nın üzerine çıkarak intihar etti. Olay, yerliler ve turistler arasında büyük bir şok yarattı.

Cuma günüTayland'ın Phuket Adası'nda meydana geldi. Bir Rus erkek, bölgenin önde gelen simgelerinden biri olan Chalong Tapınağı'nın üzerine çıktı. Görevliler tapınak üzerinden adamı indirmeye çalışırken ada, aşağı atladı. Ağır yaralanan Rus adamhayatını kaybetti.

Rus Turist Tayland'da Tapınağın Üzerinden Atlayarak Hayatını Kaybetti

Cuma günü yerel saatle 17.00 civarında meydana gelen trajik olay, tapınak çevresindeki yerliler ve turistler arasında büyük bir şok yarattı. Olay yerine hızla bir kurtarma ekibi ve polis memurları geldi. Ancak ne yazık ki, yetkililer adamın hayatını kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar, ancak başarılı olamadılar.

Rus Turist Tayland'da Tapınağın Üzerinden Atlayarak Hayatını Kaybetti

Bu türden bir trajedinin, özellikle de böylesine önemli ve saygın bir yerde gerçekleşmesi, tüm topluluğu derinden etkiledi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Dünya Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title