Rus tankı Ukraynalı askerleri yakın mesafeden bombalayarak öldürdü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 47. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus işgaline direnirken, Rusya'nın bombardımanları sürüyor. Öte yandan, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Rus tankını tanıyamayan Ukraynalı askerlerin ölüm anı gündem oldu.

UKRAYNA ASKERLERİ RUS TANKINI TANIYAMADI

Twitter'da paylaşılan bir videoda, yol kenarında bulunan Ukraynalı askerlerin Rus tankı tarafından vurulduğu görüldü. İddiaya göre, üzerinde Z harfi bulunmayan tankı Ukrayna ordusuna ait sanan askerler yaklaşan tanka herhangi bir müdahalede bulunmadı. O anlar bölgede bulunan bir askerin kamerasına yansıdı.

CEPHEDE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 500 asker, 154 uçak, 137 helikopter ve 725 tankını kaybettiği bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-11 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 500 asker öldürüldü, Ruslara ait 154 uçak, 137 helikopter, 725 tank, 1923 zırhlı araç, 347 top, 111 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri, 1387 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 119 insansız hava aracını da kaybetti.