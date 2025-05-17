İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı

İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya-Ukrayna savaşının sonra ermesi için İstanbul'da bir araya gelen taraflar esir takası konusunda anlaştı. Bu anlaşmanın üzerinden henüz saatler geçmesine rağmen Rus ordusu, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde hareket halindeki bir otobüse insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-ABD- Ukrayna ve Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantılarında Rusya ve Ukrayna esir takası konusunda anlaşmaya vardı. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, toplantıda ateşkes ve esir takası konuları ile liderler düzeyinde olası bir toplantının görüşüldüğünü belirterek "Rusya'yla 1000 kişiye karşılık 1000 kişinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık." ifadesini kullandı. Bu anlaşmanın mürekkebi kurumadan Rusya, Ukrayna'nın Sumi bölgesini vurdu.

SEFER HALİNDEKİ OTOBÜS HEDEF ALINDI

Sumi Bölgesi Askeri İdaresine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, bölgeye bağlı Bilopillya şehri yakınlarında sefer halindeki otobüse İHA ile saldırdığı belirtildi.

9 ÖLÜ, 4 YARALI

Rusların hedef aldığı otobüsün Sumi şehri yönüne gittiği ifade edilen açıklamada, saldırı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

"İNSANLIK SUÇU"

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, "Bu sıradan bir bombardıman değil, aynı zamanda bir savaş suçudur. Rus ordusu, uluslararası hukuk ve insanlık normlarını hiçe sayarak bir kez daha sivil bir hedefi vurdu. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunuyor. Kolluk kuvvetleri, bombardımanın sonuçlarını belgeliyor, delil topluyor ve her türlü suç izini kaydediyor. Her şey suçluların bulunup adalete teslim edilmesi için" ifadeleri kullanıldı.

Saldırı, dün Rusya ve Ukrayna'nın 2022'den bu yana ilk doğrudan barış görüşmelerini gerçekleştirmesinden sonra düzenlendi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti

Ordu kalıcı işgal için düğmeye bastı! 24 saatte 113 kişi katledildi
İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor

Uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi

22 vekil istifasıyla ara seçim iddiası! Çelik, canlı yayında yanıtladı
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ulan nereye el atsak boookkk oluyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti

Kerem cephesinden Galatasaray taraftarına isyan
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Yeni torba kanunu teklifi TBMM'de! Cumhurbaşkanı'na TSK için dikkat çeken yetki

TSK'da değişiklik sinyali! Cumhurbaşkanı'na yeni yetki geliyor
Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu

Çilingirle girdi, dehşetle karşılaştı! Buzdolabından parça parça çıktı
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Süleyman Soylu'dan '86 tane terörist kaldı' sözlerini eleştirenlere yanıt

Soylu'dan "86 tane terörist kaldı" sözlerini eleştirenlere yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.