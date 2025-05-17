İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-ABD- Ukrayna ve Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantılarında Rusya ve Ukrayna esir takası konusunda anlaşmaya vardı. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, toplantıda ateşkes ve esir takası konuları ile liderler düzeyinde olası bir toplantının görüşüldüğünü belirterek "Rusya'yla 1000 kişiye karşılık 1000 kişinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık." ifadesini kullandı. Bu anlaşmanın mürekkebi kurumadan Rusya, Ukrayna'nın Sumi bölgesini vurdu.

SEFER HALİNDEKİ OTOBÜS HEDEF ALINDI

Sumi Bölgesi Askeri İdaresine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, bölgeye bağlı Bilopillya şehri yakınlarında sefer halindeki otobüse İHA ile saldırdığı belirtildi.

9 ÖLÜ, 4 YARALI

Rusların hedef aldığı otobüsün Sumi şehri yönüne gittiği ifade edilen açıklamada, saldırı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

"İNSANLIK SUÇU"

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, "Bu sıradan bir bombardıman değil, aynı zamanda bir savaş suçudur. Rus ordusu, uluslararası hukuk ve insanlık normlarını hiçe sayarak bir kez daha sivil bir hedefi vurdu. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunuyor. Kolluk kuvvetleri, bombardımanın sonuçlarını belgeliyor, delil topluyor ve her türlü suç izini kaydediyor. Her şey suçluların bulunup adalete teslim edilmesi için" ifadeleri kullanıldı.

Saldırı, dün Rusya ve Ukrayna'nın 2022'den bu yana ilk doğrudan barış görüşmelerini gerçekleştirmesinden sonra düzenlendi.