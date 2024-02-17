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Rus Muhalif lider Navalny'nin cesedi soruşturma için tutulduğu morgda kayboldu

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Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin ölümü sonrası cesedinin morgda bulunamadığı bildirildi. Navalny'nin avukatı ve annesi, cesedin yerinin bilinmediğini ve morgda olmadığını belirtti. Navalny'nin ölüm haberi, Rusya genelinde anma törenleri ve protesto gösterilerine yol açtı. Polis, gösterilere sert müdahalede bulunarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen ve 19 yıl hapis cezasına çarptırılan muhalif lider Aleksey Navalni cezasını çekmekte olduğu Yamalo-Nenets bölgesindeki hapishanede dün hayatını kaybetti. Navalny'nin avukatı, cesedinin tutulduğu morgda kaybolduğunu iddia etti.

Aleksey Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmyshbu sabah Rus muhalif liderin öldüğünü doğruladı ve cesedinin soruşturma sebebiyle morgda tutulduğunu söyledi. Bunun üzerine Yarmysh cesedin hemen ailesine teslim edilmesini talep etti. Navalny'nin annesiyle birlikte Salehard kasabasına gelen avukatı ise morg için verilen bir numarayı aradığını ve "cesedin morgda olmadığı" yanıtını aldığını söyledi.

Annesine verilen belgede, Navalny'nin yerel saatle 16 Şubat'ta 14.17'de öldüğü yazıldı.

Alexei Navalny'nin annesi, Lyudmila Navalnaya, bugün oğlunun dün aniden öldüğü kuzey Rusya'daki hapishaneye doğru yolculuk yaparken görüldü.

Putin'in en sert muhalifinin şok edici ölümü, Rusya genelinde bir dizi anma töreni ve protesto gösterilerine yol açtı.

Göstericilere sert müdahalede bulunan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

dalgasını tetikledi, bu da polisin sert müdahalesine neden oldu ve yalnızca Moskova'da 15 gözaltı yapıldı.

17 Şubat itibarıyla, '64'ü Rusya'nın ikinci büyük şehri Sankt-Peterburg'da olmak üzere 10 şehirde toplam '101'den fazla kişi' gözaltına alındı.

Rusya'da protestolar,yasaları gereği yasa dışıdır ve yetkililer Navalny'yi destekleyen gösterilere özellikle sert bir şekilde karşı koymuştur.

Rus Muhalif lider Navalny'nin cesedi soruşturma için tutulduğu morgda kayboldu

Rus Muhalif lider Navalny'nin cesedi soruşturma için tutulduğu morgda kayboldu

Rus Muhalif lider Navalny'nin cesedi soruşturma için tutulduğu morgda kayboldu

Rus Muhalif lider Navalny'nin cesedi soruşturma için tutulduğu morgda kayboldu

Rus Muhalif lider Navalny'nin cesedi soruşturma için tutulduğu morgda kayboldu

Haberler.com Haber Merkezi / Abdullah Teymur - Dünya

Rusya İnsan Hakları Hukuk 3.Sayfa Politika Dünya Haberler

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