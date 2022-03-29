Rus Milletvekili Mihail Delyagin Azerbaycan'ı tehdit etti: Askeri müdahale yapmaktan çekinmeyiz

Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaşta 34. güne girilirken bölgede yaşanan çatışmalar sürüyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus işgaline karşı direniş gösterirken Rus ordusunun ağır saldırıları devam ediyor. Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde "RUSYA" 1 isimli televizyon kanalına konuşan Rus milletvekilinin sözleri gündem oldu.

"AZERBAYCAN'A KARŞI SORUNLAR VAR"

Rus medyasına Ukrayna işgali ve Azerbaycan hakkında açıklamalarda bulunan Rus Milletvekili Mihail Delyagin, Rus ordusunun Azerbaycan'a karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Delyagin konu hakkında "Azerbaycan'a karşı sorunlar var, Azerbaycan'ın petrol endüstrisine ihtiyacımız var mı? Hayır yok. Onlar son derece savunmasız. Azerbaycan laftan anlamıyorsa, askeri gücümüzü anlamaya başlamaları gerekecek" ifadelerine yer verdi.