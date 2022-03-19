Rus kozmonotlar Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus kozmonotlar Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydi

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Dünya
 - Güncelleme:

NEW Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Denis Matveyev, Sergey Korsakov ve Oleg Artemyev isimli kozmonotların Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydiği bildirildi. Konu hakkında açıklama yapan Rus Kozmonot Artemyev, "Çok fazla sarı malzeme biriktirmiştik bu yüzden kullanmamız gerekiyordu" ifadelerine yer verdi.

Rus uzay ajansına bağlı (Roscosmos) kozmotlar Denis Matveyev, Sergey Korsakov ve Oleg Artemyev dün Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden bir Soyuz MS-21 ile fırlatıldı. Uzay aracının ISS'ye yaklaştığı görüntülerde kozmonotların üzerinde mavi uçuş tulumu olduğu ancak aracın ISS'ye kenetlenmesinin ardından Ukrayna bayrağını anımsatan sarı ve mavi renkte tulum giydikleri görüldü.

Rus kozmonotlar Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydi

"ÇOK FAZLA SARI MALZEME BİRİKTİRMİŞTİK"

Kozmonotlara giydikleri tulumların rengi sorulduğunda, kıyafetleri kendi istekleriyle seçtikleri belirtildi. Kozmonot Artemyev, "Renk seçme sırası bizdeydi. Aslında çok fazla sarı malzeme biriktirmiştik bu yüzden kullanmamız gerekiyordu dolayısıyla sarı giyinmek zorunda kaldık." dedi.

Putin tüm kozlarını oynuyor! 'Durdurulamaz' dediği hipersonik füzeleri Ukrayna'da ilk kez kullandıPutin tüm kozlarını oynuyor! "Durdurulamaz" dediği hipersonik füzeleri Ukrayna'da ilk kez kullandı
Putin'in konuşması sırasındaki tuhaflık dünya gündeminde! Bir anda ortadan kayboldu, kimse ne olduğunu anlamadıPutin'in konuşması sırasındaki tuhaflık dünya gündeminde! Bir anda ortadan kayboldu, kimse ne olduğunu anlamadı
Putin işi yokuşa sürüyor! Ukrayna ile barış için masaya sürdüğü şartları 3'ten 5'e çıkardıPutin işi yokuşa sürüyor! Ukrayna ile barış için masaya sürdüğü şartları 3'ten 5'e çıkardı
İlerleyişini sürdüren Rusya, Ukrayna'nın Azak Denizi'ne olan bağlantısını kestiİlerleyişini sürdüren Rusya, Ukrayna'nın Azak Denizi'ne olan bağlantısını kesti

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Dünya

Uluslararası Uzay İstasyonu, Ukrayna, Uzay, Rus, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title