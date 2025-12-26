Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti
Çin'de canlı yayın yapan bir Rus YouTuber, Mısırlı olduğu belirtilen bir kişinin tacizine uğradı. Zorla öpülmeye çalışılan genç kadın, şahıstan kurtulmak için mücadele etti.
Bir Rus YouTuber, Çin'de sokakta yaptığı canlı yayın sırasında tacize uğradı. Görüntülerde, Mısırlı olduğu belirtilen bir kişinin genç kadına yaklaşarak zorla öpmeye çalıştığı görülüyor.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI
Paylaşılan görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor.