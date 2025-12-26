Haberler

Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Çin'de canlı yayın yapan bir Rus YouTuber, Mısırlı olduğu belirtilen bir kişinin tacizine uğradı. Zorla öpülmeye çalışılan genç kadın, şahıstan kurtulmak için mücadele etti.

Bir Rus YouTuber, Çin'de sokakta yaptığı canlı yayın sırasında tacize uğradı. Görüntülerde, Mısırlı olduğu belirtilen bir kişinin genç kadına yaklaşarak zorla öpmeye çalıştığı görülüyor.

Kamera kayıttaydı: İşte Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Paylaşılan görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor.

MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Vepara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 31 kişi hakkında gözaltı kararı

Dev şirkete operasyon! Onlarca kişi için gözaltı kararı var
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMengele:

Müslüman misirli rus kadini müslüman yapmak istemis dünyanin sonu müslümanlardan gelecek

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Bir itin kendi iradesiyle yaptığı rezilliği toplumun dini inançlarıyla bağdaştıramazsınız

yanıt49
yanıt4
Haber YorumlarıSadullah sıtkı:

çok haklısın nerde bır muslum gorursen dort nala yanından kaçmak lazım

yanıt10
yanıt17
Haber YorumlarıMÜCAHİD:

her zaman dediğimiz gibi müslümanların hatalarını islama mal edemezsiniz, islam o kadınla konuşmaya sınırlama getirdiğ gibi dokunmayı bile yasaklıyor.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Bu mısırlıyı bulup mısır koçanının üstüne oturtmayanın….

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

