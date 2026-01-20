Haberler

Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu
Güncelleme:
Rusya vatandaşı bir kadının İslamiyet'i seçerek tesettüre girmesi ve Fatiha Suresi'ni okuduğu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Rusya vatandaşı bir kadın, İslamiyet'i seçerek Müslüman oldu. Tesettüre giren kadının Fatiha Suresi'ni okuduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda kullanıcıdan yorum aldı. Kadının kapanma kararı ve Fatiha Suresi'ni okuduğu anlar büyük ilgi gördü.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKoray dinç:

Helâl kız

