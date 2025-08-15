Rus Heyeti, Trump ile Putin Görüşmesi İçin Alaska'ya Ulaştı

Rus Heyeti, Trump ile Putin Görüşmesi İçin Alaska'ya Ulaştı
Rus heyeti, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geleceği görüşme için Alaska'nın Anchorage kentine ulaştı. Heyette önemli isimler yer alıyor.

Heyette, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Ulusal Varlık Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
