Haberler

Rus güçleri, Ukrayna'da Türk gemisini vurdu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Rus güçleri, Ukrayna'da Türk gemisini vurdu Haber Videosunu İzle
Rus güçleri, Ukrayna'da Türk gemisini vurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rus güçleri, Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan Türk gemisi ORINDA'yı vurdu. Hasar alan gemideki 16 personel patlama riskine karşı tahliye edildi.

  • Rus güçleri, Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'nda demirli Türk gemisi ORINDA'yı dron ile vurdu.
  • Saldırı sonrası gemide yangın çıktı ve 16 kişilik mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi.
  • Romanya'nın Plauru köyü, patlama riski nedeniyle tahliye edildi.

Rusya, Ukrayna'da saldırılarını sürdürüyor. Rus güçleri, Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan Türk gemisi ORINDA'yı dron ile vurdu. Saldırı sonrası Romanya'nın Plauru köyü sakinleri, Rus saldırısı sonrası alev alan geminin patlama riski nedeniyle tahliye edildi.

MÜRETTEBAT GÜVENDE

16 kişilik mürettebat, acil durum prosedürleri doğrultusunda gemiyi emniyetli bir şekilde terk etti ve güvenli bir bölgeye yerleştirildi.

Saldırının ardından şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm personelimizin sağlık durumu iyidir. Saldırı sonrası gemide yangın devam etmekte olup, ilgili yerel makamlar ve yetkililerle koordinasyon halinde gerekli müdahaleler yürütülmektedir. Önceliğimiz mürettebatımızın güvenliği olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır"

Orinda Denizcilik'e ait 9.353 dwt'lik Orinda adli 125 metre boyundaki LPG tankeri Nisan 2023'te Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk Bayrağı çekmişti.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Denizcilik Genel Müdürlüğü'den konuyla ilgili yapılan açıklamada da herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığına dikkat çekildi.

Olayın ardından Romanya makamları, Ukrayna sınırındaki Plauru köyünü boşaltma kararı aldı.

RUSYA, UKRAYNA'NIN ENERJİ TESİSİNİ DE VURMUŞTU

Rusya ordusunun Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi DTEK'e ait Odessa'daki enerji tesisine düzenlediği saldırı sonucunda ise 36 bin 500 hane elektriksiz kaldı. Yetkililer, 4 bin haneye yedek hatlar kullanılarak yeniden elektrik verildiğini, 32 bin 500 hanedeki onarım çalışmalarının ise uzun süreceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Dünya
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur

İstanbul için kıyamet senaryosu
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tayyip bi el atar

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan:

önce askeri uçağın düşmesi sonra geminin vurulması, sizce tesadüf mü?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTalat İncesoy:

bak buradan söylüyorum ; uçağın düşmesi ve bu geminin vurulmasının sebebi rusyadır. sebebi de birilerinin amerikaya yanaşmasıdır.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Kendi vatanında muhalefeti yok etmek için her yolu mübah sayan bir iktidar, kazanmak için her yola başvurur!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerdi Kerim:

Eeee , nolcek gari ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hasan Can Kaya tepkisi

Hasan Can Kaya'nın esprisi Oktay Saral'ı küplere bindirdi
A Milli Takım'da 5 isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da deprem! Tam 5 isim kadrodan çıkarıldı
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hasan Can Kaya tepkisi

Hasan Can Kaya'nın esprisi Oktay Saral'ı küplere bindirdi
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili ilk tespit! İşte havada yaşananlar

20 şehit verdiğimiz kazayla ilgili ilk tespit! Sır perdesi aralandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.