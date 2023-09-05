Rus general Yuri Afanasyevsky'ye suikast girişimi! Telefonu açar açmaz ev havaya uçtu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın adamlarından biri olan istihbaratçı tümgeneral Yuri Afanasyevsky, suikast girişimine uğradı. Kargo paketinin içindeki cep telefonunun çalmasıyla evi havaya uçan Afanasyevsky, 21 yaşındaki oğlu ve eşi saldırıda ağır yaralandı. Rusya, saldırıyı Ukrayna Gizli Servisi'nin yaptığını iddia ederken, olayla ilgili ismi açıklanmayan bir kadın gözaltına alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen istihbaratçı tümgeneral Yuri Afanasyevsky, evine gelen kargo paketindeki telefonun patlaması sonucu eşi ve oğluyla birlikte yaralandı. Suikast girişiminin Ukrayna tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Rus Tümgeneral Yuri Afanasyevsky

KARGO PAKETİNİ AÇAR AÇAR AÇMAZ EV HAVAYA UÇTU

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'da bir üst düzey generale daha suikast girişimi düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz yıl ilhak ettiğini duyurduğu Luhansk bölgesinde gümrük müdürlüğü yapan istihbaratçı tümgeneral Yuri Afanasyevsky evindeyken suikast girişimine maruz kaldı. Tümgeneral Afanasyevsky'nin evine kargo paketi geldi. Afanasyevsky'nin kargo paketindeki cep telefonunu açmasıyla birlikte ev havaya uçtu.

TÜMGENERAL VE AİLESİ YARALANDI

Ukrayna medyası, tümgeneralin baş, boyun ve karın bölgesine isabet eden şarapnel parçalarıyla ağır yaralandığını, yoğun bakımda tedavi gördüğünü yazdı. Afanasyevsky'nin eşi ve 21 yaşındaki oğlunun da olayda yaralandığı belirtildi. Eusya saldırının arkasında Ukrayna Gizli Servisi'nin olduğunu iddia etti.

KARGO PAKETİNİ GETİREN KADIN GÖZALTINDA

Rus medyası ise, generale içinde bomba düzeneği bulunan telefonu veren ve ismi açıklanmayan bir kadının şu anda gözaltında tutulduğunu ve suçunu itiraf ettiğini yazdı. Rus müfettişler patlamanın ardından çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

RUS GENERALLERE YÖNELİK İLK SUİKAST DEĞİL

Öte yandan üst düzey Rus yetkililere yönelik yapılan suikastlar bununla sınırlı değil. Temmuz ayında Rus donanmasında denizaltı komutanı olarak çalışan bir asker rutin olarak spor yaptığı Kremlin'in hemen yanında bulunan sahilde öldürüldü. İki gün içerisinde yakalanan saldırgan ise eski bir judocu çıktı.