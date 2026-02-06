Rusya'nın başkenti Moskova'da suikast girişimi
Rus Soruşturma Komitesi, Korgeneral Vladimir Alekseyev'in Moskova'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurulduğunu açıkladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
RUSYA'da üst düzey bir generalin, başkent Moskova'da silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.
Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Korgeneral Vladimir Alekseyev'in başkent Moskova'da evinden çıkarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurulduğu belirtildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, Rus Genelkurmayı'nda üst düzey görevde bulunan Korgeneral Alekseyev'e birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Yetkililer, Alekseyev'in hastaneye kaldırıldığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya