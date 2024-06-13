Rus Donanması Küba'ya Gemi Gönderdi

Rus donanmasının Kuzey Filosu'ndan 4 gemi, dün itibariyle Küba'ya ulaştı. Havana Limanı'na demirleyen gemiler arasında nükleer enerjiyle çalışan denizaltı Kazan'da bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklamada "Amiral Gorshkov firkateyni, nükleer denizaltı Kazan, kurtarma römorkörü Nikolai Chiker ve tanker Akademik Pashin bir ziyaret için Küba'ya geldi. Rus heyetine Donanma Ana Karargahı operasyon departmanı başkanı Koramiral M.A. Neupokoev başkanlık ediyor" denildi. Rus mürettebatın Küba'da bir dizi protokol etkinliğine katılacağı, dinlenme ve yerel turistik mekanları tanıma fırsatı bulacağı vurgulandı.