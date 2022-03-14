Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 3 ölü, 12 yaralı - Haberler

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Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 3 ölü, 12 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Rus birlikleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan 9 katlı bir apartmanı vurdu. Bombardıman sonucu çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaş 19. gününde devam ederken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk işgale karşı direnişini sürdürüyor. Öte yandan, Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.10'da Rus birliklerince atılan havan topunun başkent Kiev'in kuzeyindeki Obolosnkyi bölgesindeki 9 katlı bir apartmana isabet ettiği bildirildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Apartmanda çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı. Acil servis, yangının 2 saat sonra kontrol altına alındığını duyurdu. Görüntülerde, Ukrayna vatandaşlarının yangın merdivenleriyle kurtarıldığı anlar yer aldı.

Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 3 ölü, 12 yaralı

Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 3 ölü, 12 yaralı

Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 3 ölü, 12 yaralı

Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 3 ölü, 12 yaralı

Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 3 ölü, 12 yaralı

Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 3 ölü, 12 yaralı

Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 3 ölü, 12 yaralı

Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 3 ölü, 12 yaralı

Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 3 ölü, 12 yaralı

Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 3 ölü, 12 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna, Kiev, 112, Rus, Dünya, Güncel, Haberler

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