ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'la müzakerelerde olumlu işaretler alıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmelerde bazı olumlu işaretler aldıklarını ancak aşırı iyimserliğe kapılmak istemediklerini söyledi.

İsveç'te düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere yola çıkmadan önce havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tahran yönetimiyle devam eden görüşmelere dair açıklarmalarda bulundu. Sürece ilişkin olarak Rubio, "Birtakım olumlu işaretler alıyoruz. Ancak bir yandan da gereğinden fazla iyimser olmak istemiyorum. Gelecek birkaç gün içerisinde durumun ne yöne evrileceğini hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İran'ın iç siyasi yapısının kendi içinde bölünmüş bir görünüm sergilediğine dikkat çeken Rubio, Washington yönetiminin bu karmaşık tablo içerisinde diplomasiyi sürdürmeye çalıştığını ifade etti. ABD'nin asıl hedefinin Tahran ile sağlam bir mutabakata varmak olduğunu vurgulayan Rubio, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının kesinlikle engelleneceğinin altını çizdi.

Anlaşmaya varma niyetlerini yineleyen Rubio, "Başkan'ın her zamanki önceliği iyi bir anlaşmaya varmak olmuştur. Eğer makul bir uzlaşı sağlayabilirsek bu harika bir sonuç olur. Bunun kesinlikle gerçekleşeceğinin garantisini vermek için burada değilim ama bir anlaşmaya imza atabilmek adına elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

