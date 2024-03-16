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Romanya, I. Dünya Savaşı'nda emanet ettiği altınlarını geri istedi, Rusya'dan küfürlü yanıt geldi

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Avrupa Parlamentosu'nun Romanya tarafından I. Dünya Savaşı sırasında Moskova'ya gönderilen altın ve diğer değerli eşyaları Rusya'nın iade etmesine yönelik karara tepki gösterdi. Medvedev, "Buna 'S. gidin' demek dışında söylenecek bir şey yok" dedi.

Romanya'nın I. Dünya Savaşı sırasında Moskova'ya gönderdiği altın ve diğer değerli eşyaları geri alma talebine Rusya'dan sert yanıt geldi.

AVRUPA PARLEMANTOSU'NDAN ALTINLARIN ROMANYA'YA İADE EDİLMESİ KARARI

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri perşembe günü, Rusya'nın I. Dünya Savaşı sırasında Moskova'ya gönderdiği altın ve diğer değerli eşyaları Romanya'ya iade etmesini öngören bağlayıcı olmayan bir kararı kabul etti.

MEDYEDEV'DEN KÜFÜRLÜ YANIT

AP'nin bu kararına Rusya'dan tepki gecikmedi. Sosyal medya platformu VK üzerinden paylaşımda bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev Avrupa Parlamentosu'nun kararını eleştirerek söz konusu talebi "küstahlık" olarak niteledi.

Medvedev, "AB, 300 milyar dolar değerinde Rus varlığını çaldı. Şimdi de Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istiyor. Buna 'S. gidin' demek dışında söylenecek bir şey yok" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği'nin 1935'te söz konusu altınların bir kısmını Romanya'ya iade ettiğini savundu.

Romanya, I. Dünya Savaşı'nda emanet ettiği altınlarını geri istedi, Rusya'dan küfürlü yanıt geldiDmitri Medvedev (solda)

NE OLMUŞTU?

Birinci Dünya Savaşı sırasında Romanya Krallığı, mücevherler ve sanat eserleri gibi kültürel hazinelerle birlikte 91.5 ton altın sikke ve külçeyi demiryoluyla Moskova'ya göndermişti. Romanya savaşta Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı Devleti'ne karşı Rusya, İngiltere ve Fransa'nın yanında yer almıştı.

BOLŞEVİKLER, 1917'DE İKTİDARI ELE GEÇİRİNCE ALTINLARA EL KOYDU

Bolşeviklerin 1917'de Rusya'da iktidarı ele geçirmesinin ardından altınlara el konulmuş, daha sonraki yıllarda Romanya'nın altını geri alma çabaları sonuçsuz kalmıştı.

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

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