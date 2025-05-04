Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin İlk Turu Başladı

ROMANYA'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için bugün sandık başına gidiyor.

Romanya Anayasa Mahkemesi'nin Kasım 2024'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu iptal etmesi üzerine yeniden düzenlenen seçimde 11 aday yarışıyor. Romanya'da kayıtlı 18 milyon seçmen, oylarını yerel saatle 07.00 ile 21.00 arasında kullanabilecek. 5 yıllık cumhurbaşkanlığı dönemi için hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda seçimin ikinci turu 18 Mayıs'ta yapılacak.

Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.