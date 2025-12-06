Romanya'da akılalmaz kaza: Kontrolden çıkan araç, iki taksinin üzerinden uçtu

Romanya'nın Varad kentindeki bir kavşakta meydana gelen olayda, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü hızla bariyerlere çarptı ve otomobili adeta havalanarak iki taksinin üzerinden uçtu.

Oradea'da bir dönüş kavşağında hızını alamayan sürücü kontrolü kaybedince otomobil bariyere çarpıp havalandı. Araç, saniyeler içinde iki taksinin üzerinden adeta "uçtu."

BU BİR MUCİZE

Güvenlik kameralarının kaydettiği olayda sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Taksilerdeki yolcuların kazayı yara almadan atlatması ise "mucize" olarak değerlendirildi.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, çevrede büyük panik yaşandı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, taksilerde bulunan kişilerin mucize eseri yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.