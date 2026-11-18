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ROMANYA'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), yerel saatle 02.48'de Romanya'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Romanya'nın Vrancea bölgesindeki Nereju Mic köyünün batısı olduğu ve sarsıntının yerin yaklaşık 131 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin komşu ülkelerde de hissedildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı