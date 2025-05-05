Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı

ROMANYA'da yenilenen cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Romanya'da dün yenilenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu, aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion önde tamamladı; ilk turda yüzde 41'le ilk sırayı alan Simion ve yüzde 21'le ikinci sıraya yerleşen bağımsız aday Nicuşor Dan, 18 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda yarışacak.

Seçimin ilk turunu birinci sırada tamamlayan George Simion, sandık çıkış anketlerinin yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sisteme bağlı TV kanallarının yansıttığından çok daha öte, olağanüstü bir sonuca doğru ilerliyoruz" dedi.