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Robert F Kennedy Jr, Central Park'a ölü ayı yavrusu attığını itiraf etti

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ABD’de başkanlık seçimlerinin bağımsız adayı Robert F Kennedy Jr, sosyal medyada yayımladığı videoda, 10 yıl önce New York’taki Central Park’a ölü bir ayı yavrusu attığını itiraf etti.

ABD’de başkanlık seçimlerinin bağımsız adayı Robert F Kennedy Jr, sosyal medyada yayımladığı videoda, 10 yıl önce New York’taki Central Park’a ölü bir ayı yavrusu attığını itiraf etti.

Kennedy, X hesabında yayımlanan videoda 2014’te New Yorkluları şaşırtan olayı anlatırken tartışmalı ABD’li komedyen Roseanne Barr ile görülüyor

Kennedy, kent dışında araç kullanırken önünde giden bir kadın şoförün ayı yavrusuna çarpıp öldürdüğünü, kendisinin de ölü ayı yavrusunu kürkünü yüzmek ve etini almak için kamyonetine attığını belirtti.

Kennedy’nin New Yorker dergisinde yayımlanacak haber öncesi ön almak için bu itirafta bulunduğu kaydediliyor.

Kennedy’nin kampanya ekibi ve dergi, BBC’nin yorum taleplerine yanıt vermedi.

Kennedy videoda “Ayının derisini yüzecektim ve çok iyi durumdaydı, ayrıca etini de buzdolabına koyacaktım” dedi.

New York eyaletinde yollarda öldürülen ayıların alınmasına izin veriliyor, ancak bunu yapmak isteyen kişinin güvenlik güçlerine haber vermesi ve Çevre Koruma Müdürlüğü’nden bir etiket alması gerekiyor. Kennedy’nin bunu yapmadığı anlaşılıyor.

Kennedy daha sonra bir akşam yemeği randevusuna gittiğini, geç kaldığını ve eve gidemeyeceğini fark ettiğini anlattı.

Kennedy “Havaalanına gitmem lazımdı ve ayı arabamdaydı. Ayıyı arabada bırakmak istemedim çünkü kötü olurdu” dedi.

Robert F Kennedy daha sonra New York’ta o dönem bir dizi bisiklet kazası yaşandığını ve aracında eski bisiklet olduğunu hatırladığını söyledi.

Kennedy Central Park’ta ayıyla bir bisiklet kazası sahnesi düzenlemenin aklına geldiğini belirtirken, “Ertesi gün bütün televizyonlardaydı. Bütün gazetelerin ilk sayfasındaydı. Televizyonu açtım ve sarı polis şeritleri, 20 polis arabası vardı helikopterler uçuyordu. ‘Aman Tanrım. Ben ne yaptım dedim’ diye konuştu.

Kennedy ayrıca, New Yorker dergisinden arandığını ve ölü ayı yavrusu atanın kendisi olup olmadığının sorulduğunu vurguladı.

Yavru ayı cesedi, parkta köpeğiyle yürüyen bir kadın tarafından bulunmuştu New York Times’ın haberine göre çalılıkların altına, terk edilmiş bir bisikletin yanına konulmuştu.

O dönem uzun süre konuşulan olayla ilgili New York Times’ın 10 yıl önceki haberi de Kennedy ailesinin bir başka üyesi, eski gazeteci ve ABD Başkanı John F Kennedy’nin torunu Tatiana Schlossberg’in imzasını taşıyordu.

BBC

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