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Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti

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ABD'li oyuncu Robert De Niro, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi alırken yaptığı konuşmada Donald Trump'ı hedef aldı. Demokrasiye ve sanata yönelik tehditlere dikkat çeken De Niro, "Sanat faşistleri rahatsız eder" dedi. Sanatın susturulamayacağını vurgulayan usta oyuncu, tüm dünyayı harekete geçmeye çağırdı.

Oyuncu Robert De Niro, kısa bir süre seçimlere katılmamasının ardından Donald Trump'a yönelik sert eleştirilerine geri döndü ve Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kabul konuşmasında ABD başkanına yeniden saldırdı. Fransa'da 78. Film Festivali'nin açılış töreninde konuşan De Niro, ABD'nin yeniden seçilen başkomutanının küresel bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

DEMOKRASİ İÇİN CANLA BAŞLA MÜCADELE EDİYORUZ

Fransa'nın Cannes kentindeki Grand Lumière salonunda büyük alkış alan konuşmasında Robert De Niro; "Ülkemde, bir zamanlar doğal kabul ettiğimiz demokrasi için artık canla başla mücadele ediyoruz. Bu yalnızca ABD'yi değil, hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü sanat; insanları bir araya getiren, gerçeği arayan, çeşitliliği kucaklayan bir potadır. Bu yüzden sanat, baskıcı rejimler için bir tehdittir" dedi.

Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti

Sanata ve özgürlüklere yapılan müdahalelere karşı sesini yükselten usta oyuncu, Donald Trump'ın kültür, sanat ve eğitim alanındaki destekleri kesmesini ve Kennedy Merkezi'ne atamalarını da sert şekilde eleştirdi. De Niro; "ABD'nin kültürsüz başkanı, kendisini kültür kurumlarının başına atadı. Sanata, beşeri bilimlere ve eğitime yapılan fonları kesti. Çünkü otokratlar ve faşistler, sanattan korkar" ifadelerini kullandı. Konuşmasında Donald Trump'ın, 10 gün önce yurt dışında üretilen filmlere % 100 gümrük vergisi getirme planına da değinen Robert De Niro, bu kararı şu sözlerle eleştirdi; "Yaratıcılığa bir fiyat biçemezsiniz ama anlaşılan o ki üzerine gümrük vergisi koyabilirsiniz. Bu kabul edilemez. Bu saldırılar sadece ABD'nin değil, tüm dünyanın sorunu. Bir film gibi kenara çekilip izleyemeyiz. Harekete geçmeliyiz hem de şimdi."

Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
Haberler.com / Ömercan Altay - Dünya
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