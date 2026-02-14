Haberler

Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Güncelleme:
İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, ABD'nin İran'a askeri müdahalede bulunmasının "hayat kurtarabileceğini" söyledi. ABD Başkanı Trump'a seslenen Pehlevi, "İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi. Bu, rejimi düzeltmemizi değil, onu gömmeye yardım etmemizi isteyen yurttaşlarımın dökülen kanından yükselen çağrıdır" ifadelerini kullandı.

TRUMP'A ÇAĞRI YAPTI

Pehlevi Donald Trump yönetimine Tahran ile yürütülen nükleer müzakerelerde fazla zaman kaybetmeme çağrısında bulundu.

Pehlevi açıklamasında, "Başkan Trump'a sesleniyorum; İran halkı, yardımın yolda olduğunu söylediğinizi duydu ve size güveniyor. Onlara yardım edin" ifadelerini kullandı.

"İSLAM CUMHURİYETİ'Nİ BİTİRME ZAMANI GELDİ"

Pehlevi ayrıca "İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi. Bu, rejimi düzeltmemizi değil, onu gömmeye yardım etmemizi isteyen yurttaşlarımın dökülen kanından yükselen çağrıdır" dedi.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya
